Киев, 5 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Прокуратура просит суд назначить для экс-бойца «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимира Прохнича, который накануне угрожал взорвать гранату в здании правительства, арест без права внесения залога.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом прессе сегодня, 5 августа, сообщили адвокаты Прохнича.

Обвинение просит суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток и не выбирать альтернативную меру пресечения в виде денежного залога, поскольку инкриминируемое преступление совершено с угрозой применения насилия.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, действия подозреваемого квалифицированы по нескольким статьям — захват государственных зданий, незаконное лишение свободы, незаконное обращение с оружием. В полиции заявляли, что Прохничу грозит 15 лет тюрьмы.

Между тем, министерство ветеранов обратилось в офис генерального прокурора с просьбой учесть психоэмоциональное состояние напавшего на здание правительство. Инцидент состоялся утром 4 августа, при нейтрализации злоумышленника обошлось без жертв.