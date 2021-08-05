Тула, 5 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Ряд коронавирусных ограничений снят в Тульской области, изменения в указ о введении повышенной готовности внёс 5 августа губернатор Алексей Дюмин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

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Так, с 5 августа в регионе могут возобновить работу детские игровые комнаты и аттракционы в торгово-развлекательных центрах. Кроме того, сняты временные ограничения работы для организаций общепита — при условии заполнения зала не более чем на 80%, а также выполнения требований Роспотребнадзора.

Также отменены рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных, а также о посещении парков и общественных пространств. Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%.