Москва, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин 6 августа совершит рабочую поездку в Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин Владимир Владимирович

Глава государства осмотрит районы Челябинской области, пострадавшие от природных пожаров, а также проведёт совещание по вопросам ликвидации их последствий. планах у него значится и встреча с губернатором области Алексеем Текслером.

В тот же день президент посетит Абзелиловский район Башкирии. Там он примет участие в запуске нового завода.