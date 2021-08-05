Сеул, 5 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 164 924 человека. Об этом 5 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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По состоянию на 00:00 5 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 20 336 252 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 39,6%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 416 623 человека, а препаратом Pfizer — 7 903 251 человек, препаратом Janssen — 1 129 767 человек, Moderna — 886 611 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 109 665 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 7 400 259 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1776 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 205 702.

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