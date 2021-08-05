Москва, 5 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В России каждый шестой гражданин считает себя успешным. Однозначно в этом уверены 15%, скорее успешные — 44%. Причисляют себя скорее к неуспешным 31%. Каждый уверен, что не добился успеха в жизни, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Успех

Понятие «успех» ассоциируется у опрошенных в первую очередь богатством/достатком (21%), с достижением поставленных целей (14%), с радостью (12%), с любимой работой (11%), с семьей и уважением (по 7%).

Женщины чаще мужчин считают себя успешными — 62% против 57%. Для мужчин успех — значит быть богатым (19%), во вторую очередь — быть счастливым и достигать поставленных целей (по 14%). Для женщины быть успешной — это достигать цели (22%), быть счастливой (19%) и богатой (15%).

Опрос проведен 22−23 июня 2021 года. Опрощены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 311 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, менее половины жителей России (43%) могут сказать о себе «я успешный человек».

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