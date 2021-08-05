Рязань, 5 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Рязанской области 5 августа подтверждено 123 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с COVID-19.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,34%. С начала пандемии в Рязанской области выявлено 35 785 носителей инфекции, выздоровели 33 194 человека, в том числе 91 выписан за последние сутки. В лечебных учреждениях находятся 628 пациентов с COVID-19, в тяжёлом состоянии 96 из них.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 816 человек.