Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Банк «Санкт-Петербург» выделит 15 млрд рублей на строительство города-спутника Южный в Пушкинском районе Северной столицы. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Группа компаний «СТАРТ-Девелопмент».

Startdevelop.com/projects Город-спутник Южный. Санкт-Петербург.

В границах первого этапа освоения на участках площадью 39,8 га будет построено около 240 тыс. кв. м полезной площади, из которой 210 тыс. кв. м. — площадь будущих квартир.

«Общий объем финансирования ориентировочно составляет 15 млрд рублей. Для реализации проекта создан специализированный застройщик компания ЗаСтрой», — расскзаали в пресс-службе ГК.

Компания планирует получить разрешения на строительство на территории первых жилых домов общей площадью не менее 50 тыс. кв. м до конца 2022 года и ввести их в эксплуатацию в 2024 году.

Заметим, что первая очередь города-спутника Южный примыкает к научно-образовательному и инновационному центру мирового уровня «ИТМО Хайпарк», в состав которого входит новый кампус Университета ИТМО, бизнес-парк и технологическая долина.