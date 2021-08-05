Сеул, 5 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Новый купе-кроссовер Genesis GV60 получит инновационный сферический селектор «автомата». Снимки с новой коробкой передач размещены на портале Autohome.

Autohome Genesis GV60

На снимках можно рассмотреть необычный селектор коробки передач новинки, а также интерьер и экстерьер модели без камуфляжной плёнки.

Внешний вид модели выполнен в фирменном стиле Genesis. Автопроизводители оснастили машину двухуровневой головной оптикой, габаритным спойлером, аэродинамическими рейлингами, а также антенной в виде акульего плавника. Кроме того, модель имеет стильные колёсный диски из лёгкого сплава со сложным дизайном.

В салоне Genesis GV60 помимо сферического селектора есть шайба выбора режимов движения, руль с массивными спицами, широкая панель «приборки» и система мультимедиа. Отдельно стоит отметить, что в машине на дверных картах имеются экраны. Они предназначены для вывода изображения с видеокамер заднего обзора.

Ранее на авторынке Южной Кореи состоялся дебют первого электрокара компании Genesis — Electrified G80. Запас хода новинки составляет 500 км (по циклу NEDC). Электрокар имеет привод 4×4 и мотор мощностью 136 кВт.

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