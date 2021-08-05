Лондон, 5 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Основатель группы Gorillaz и бывший участник Blur Дэймон Албарн был объявлен специальным гостем на фестивале «End Of The Road», который пройдет в следующем месяце. Об этом информирует портал NME.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Фестиваль пройдет со 2 по 5 сентября в Садах Лармер-Три, Англия. На нем также выступят электронный дуэт Hot Chip, инди-новатор King Krule и британский пост-панк-коллектив Sleaford Mods. Албарн появится на фестивале со своей группой музыкантов для живых выступлений и струнным квартетом.