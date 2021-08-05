Сеул, 5 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Южной Корее провели опрос среди студентов на тему предпочтений при дальнейшем трудоустройстве. Об этом сообщает KBS со ссылкой на платформу по поиску работы Job Korea.

StockSnap Опрос

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1106 выпускников, 15,3% респондентов хотели бы устроиться в компанию Kakao. Данная компания занимает лидирующее место в списке второй год подряд.

На втором месте оказалась Samsung Electronics (9%). За ней следуют интернет-компания Naver (6,5%), косметическая компания AMOREPACIFIC (6,4%), компания-разработчик мобильных игр Netmarble (6,3%), авиакомпания Korean Air (5,3%), госбанк IBK (4,0%), компания-разработчик онлайн-игр NCsoft (4,0%), компания-производитель светодиодов для дисплеев и мониторов LG Innotek (3,9%) и инженерная и строительная компания Samsung C&T (3,9%).

Между тем, представитель портала Job Korea пояснил, что в последнее время интернет-компании становятся всё более привлекательными для трудоустройства среди молодых соискателей.