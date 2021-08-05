Токио, 5 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призёром на Олимпийских играхв Токио. На соревнованиях она взяла высоту 4,85 м. Это первая медаль сборной России в легкой атлетике на Играх в Токио.

Hushome.com Прыжки с шестом

Чемпионкой стала американская спортсменка Кэти Нэйджот. Со второй попытки она взяла высоту 4,90 м, бронзу ОИ взяла британка Холли Брэдшоу (4,85 м).

Российской спортсменке не удалось дважды взять высоту 4,90 м, после чего она запросила 4,95 м, но также не смогла преодолеть планку.

Сидорова принесла России 58-ю медаль на Олимпиаде. У российских спортсменов 16 золотых наград, 22 серебряных и 20 бронзовых.