Улан-Батор, 5 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар встретился с вице-президентом Центрального банка Монголии Ганбямбыном Долгооном. На ней спикер отметил экономическую целесообразность денежной реформы, снижения операционных издержек и затрат путем изъятия избыточной денежной массы из обращения.

Chinneeb 20 000 тугриков

В связи с этим Гомбожавын Занданшатар поручил Центральному банку изучить вопрос выпуска банкнот с крупным номиналом в соответствии с принципом защиты от обесценения национальной валюты.

После этой встречи оппозиционная Демократическая партия Монголии выступила с заявлением, обвинив спикера парламента в уничтожении экономической свободы граждан.

«Председатель Великого государственного хурала Монголии звал вице-президента Центрального банка и поручил срочно выпускать банкноты крупного номинала. Это является уничтожением экономической свободы граждан. Председатель Великого государственного хурала де-факто признал ослабление экономики и обесценение тугриков «, — заявил генеральный секретарь Демократической партии Чадраабалын Онорбаяр.

Также ряд экономистов осуждает решение спикера парламента.

«В нынешних условиях, когда экономика страны не диверсифицирована, у Монголии высокий госдолг, страна импортирует большинство товаров, выпуск банкнот с крупным номиналом можно назвать уничтожением экономики. Это можно сравнивать с шагом назад в 1990-е годы», — считает директор исследовательского центра экономической политики и конкурентоспособности Монголии Боожоогийн Лакшми.

При наличных расчётах в Монголии используются банкноты номиналом от 1 до 20 000 тугриков. Банкнота 20 000 тугриков была выпущена в 2006 году.