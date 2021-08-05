Москва, 5 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаков рассказал, что проходит в карельской клинике программу для похудения. Артист опубликовал пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте.

BardDesytnik Семён Слепаков

Слепаков посвятил клинике шуточное стихотворение, а также поделился фотографиями с результатами после прохождения курса. Подписчики оценили преображение комика.

«Стройняга. В такой форме не грех и концерт дать», — считает dzhavidkurbanov.

«Реально похудел! И очень хорошо выглядите», — пишет olgaegorova397.

«Мне кажется, Вы похудели. И Вам это идёт», — написала liliiakrylova140.

Ранее Семён Слепаков посвятил стихотворение людям, которые не хотят вакцинироваться. Артист придумал нескольких героев, один из которых купил «фальшивый кьюар код», после чего заразился коронавирусом и был подключён к аппарату ИВЛ.