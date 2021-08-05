Варшава, 5 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер игры-симулятора Train Life: A Railway Simulator. Его опубликовали 5 августа на официальном YouTube-канале издательства Nacon.

Поезд

В трейлере прозвучала дата выхода игры в раннем доступе Steam — 31 августа 2021 года. В будущем релиз проекта также ожидается на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

В Train Life: A Railway Simulator игрокам предстоит возглавить собственную железнодорожную кампанию. При этом геймеры смогут как заниматься работой руководителя, так и напрямую управлять отдельными поездами.