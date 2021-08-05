Таллин, 5 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Посетителям массовых мероприятий, не сумевшим подтвердить организаторам, что они не инфицированы коронавирусом, не стоит рассчитывать на возможность сдать билет и получить назад свои деньги. Об этом говорится в специальном комментарии Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору Эстонии (TTJA).

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты на концерте

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Отмечается, что в стране с 9 августа начнут действовать новые правила ограничения массовых мероприятий: на мероприятиях в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 50, а на свежем воздухе — не более 100 участников.

Если участников больше, то они должны либо пройти полный курс вакцинации, переболеть в течение последних шести месяцев COVID-19 или получить негативный результат теста на коронавирус. Все это необходимо подтвердить в бумажном или электронном виде.

«Если организатор мероприятия считает, что проверка одного из перечисленных документов является слишком сложной или дорогостоящей, и поэтому решает отменить событие, он должен возместить посетителям стоимость купленных билетов. Если мероприятие происходит, но участник не желает или не может подтвердить свою защищенность против коронавируса, то он, как правило, не имеет права на возмещение», — говорится в заявлении TTJA.

Отмечается, что организатор мероприятия может по своему желанию организовать тестирование для посетителей, даже если оно не предусмотрено новыми ограничениями.