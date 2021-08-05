Белгород, 5 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В причинении телесных повреждений подозревают 27-летнего жителя Белгорода. Он ударил мастера тату-салона за неудачный рисунок, сделанный его девушке, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительным данным, девушка, решившая сделать себе татуировку, осталась недовольна работой мастера. Вместе с ней в салоне находился её друг, между мужчинами сначала возник словесный конфликт, а затем спутник клиентки ударил тату-художника кулаком в лицо и пара ушла.

По заключению медиков, у потерпевшего — перелом носа, его здоровью причинён вред средней тяжести.

В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемый обязан явкой.