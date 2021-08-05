Москва, 5 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Сокращение продолжительности рабочего дня выглядит логичнее и потребует меньше изменений, нежели введение четырехдневной рабочей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала высказывание председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова о том, что главным условием введения четырехдневной рабочей недели должно быть сохранение заработной платы сотрудников.

Цитата из х/ф «День получки». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Конец рабочего дня

«Перспектив введения именно четырехдневной рабочей недели, скорее всего, очень мало, — сказала эксперт. — Речь стоит вести только о сокращении продолжительности рабочего времени. Всё страны пошли именно по этому пути, где продолжительность рабочей недели меньше 40 часов. Это логичнее, и такой переход потребует меньше изменений во всех сферах деятельности. В том числе изменений на законодательном уровне. А решение о том, работать четыре дня или больше, должны приниматься с учетом особенностей бизнеса, транспортной доступности и, естественно, с сохранением заработной платы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмаков заявил, что четырехдневная рабочая неделя может быть введена при условии сохранения заработной платы.