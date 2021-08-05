Москва, 5 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Более 700 тыс. выходцев из стран Содружества независимых государств (СНГ) находятся в России незаконно, урегулировать свой правовой статус многие из них не торопятся. Об этом сообщили 5 августа в пресс-центре МВД России по итогам встречи первого замглавы ведомства Александра Горового с послами иностранных государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«На сегодняшний день в тени продолжают находиться более 700 тыс. выходцев из государств — участников СНГ», — сказали в пресс-центре ТАСС.

Ранее МВД предложило продлить для мигрантов сроки действия временных мер, что позволяет им до конца сентября 2021 года встать на миграционный учёт и оформить нужные документы. Однако далеко не все иностранцы спешат это делать.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что иностранцы стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять насилие против отношении представителей власти. В таких случаях следует жёсткая реакция МВД, в том числе запрет на пребывание в России или аннулирование документов для работы в стране.

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