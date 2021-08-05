Берлин, 5 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В ФРГ с середины октября текущего года могут отменить бесплатные тест на COVID-19. Об этом 5 августа заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан, его слова приводит пресс-служба бундестага Германии.

Olaf Kosinsky Йенс Шпан

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«Становится очевидным, что тесты для людей, которые могли быть вакцинированы, больше не будут бесплатными с середины октября», — сказал он.

При этом ранее глава минздрава ФРГ встретился с депутатами профильного комитета, с которыми обсудил ситуацию с COVID-19 в стране.

Отметим, с 8 марта на территории Германии вступило в силу положение, согласно которому граждане станы могут один раз в неделю сделать бесплатный антиген-тест (РоС-тест) на коронавирус, для чего необходимо предъявить удостоверение личности или карту страхования.