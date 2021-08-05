Москва, 5 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Законопроект об ограничении трат граждан на услуги ЖКХ внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет не должен превышать 15%, следует из текста законопроекта.

Федеральный стандарт установлен для определения размера межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам регионов, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуги, его размер составляет 22%. Регионы своими законами вправе установить свой показатель, причем ниже федерального, однако они не пользуются этой возможностью из-за того, что стандарт применяется и для предоставления субсидий гражданам.

По данным Минстроя России, в 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22%, в 24 субъектах — 15−21%, и лишь в трех субъектах РФ — менее 15%.