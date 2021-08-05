Москва, 5 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Резких колебаний цен на строительные материалы в России больше не происходит, они стабилизировалась. Об этом директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя РФ Ирина Тютьмина сообщила 5 августа на вебинаре «Актуальные вопросы закупок в строительстве».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Рост цен на сегодняшний день, по тем данным, которые мы мониторим, все-таки так или иначе стабилизируется, то есть таких резких скачков в большую или меньшую сторону в настоящее время не происходит», — сказала Тютьмина.

Она отметила, что наблюдает за ценами Главгосэкспертиза, а итоги мониторинга поступают в ФАС и Минпромторг. Далее ведомства могут принять меры, которые предупредят рос цен на те или иные стройматерилы.

Как сообщало ИА REGNUM, металл стал резко дорожать в России в конце 2020 года, затем выросли в цене другие материалы для строительства. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что сдержать рост цен поможет механизм, подготовленный правительством.

Читайте также: Строительная отрасль в ожидании проверок: государство мониторит рост цен