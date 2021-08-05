Тамбов, 5 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Тамбовская область получила очередную партию вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 5 августа.

Минобороны России Вакцинация

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Новая партия составила 31,2 тысячи доз. Вакцину уже распределили между медучреждениями.

По данным на 4 августа, первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 260 тыс. 179 человек, или 51,9% от плана. Полностью вакцинированы 198 тыс. 233 человека.