В Галичском автокрановом заводе прошёл обыск
Галич, Костромская область, 5 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. 4 августа 2021 года в автокрановом заводе в Галиче прошли обыски и выемка документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил один из работников предприятия.
Информацию подтвердило руководство завода. По словам генерального директора предприятия АндреяСытькова, визит правоохранителей связан с уголовным делом, возбужденным военными следователями против военнослужащих Министерства обороны России.
Каким образом автокрановый завод связан с уголовным делом против военнослужащих, Сытьковне пояснил, сославшись на подписку о неразглашении информации. Связаться с пресс-службой военного следственного управления по Западному военному округу корреспонденту ИА REGNUM не удалось.
Галичский автокрановый завод основан в 1945 году и специализируется на выпуске автомобильных кранов от 25 т до 100 т под маркой «Галичанин» и другой техники. Является одним из лидеров машиностроительной отрасли в Костромской области. Самым крупным заказчиком завода выступает Министерство обороны. В последние годы предприятие выполнило для военных 4 государственных заказа на сумму в 505 миллионов рублей.