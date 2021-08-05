Галич, Костромская область, 5 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. 4 августа 2021 года в автокрановом заводе в Галиче прошли обыски и выемка документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил один из работников предприятия.

Официальная группа Галичского автокранового завода ВКонтакте Автокран

Информацию подтвердило руководство завода. По словам генерального директора предприятия АндреяСытькова, визит правоохранителей связан с уголовным делом, возбужденным военными следователями против военнослужащих Министерства обороны России.

«Сотрудниками военного следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Минобороны. На территории завода правоохранители проводили проверку. К работе завода и руководству претензий нет, предприятие работает в штатном режиме».

Каким образом автокрановый завод связан с уголовным делом против военнослужащих, Сытьковне пояснил, сославшись на подписку о неразглашении информации. Связаться с пресс-службой военного следственного управления по Западному военному округу корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Галичский автокрановый завод основан в 1945 году и специализируется на выпуске автомобильных кранов от 25 т до 100 т под маркой «Галичанин» и другой техники. Является одним из лидеров машиностроительной отрасли в Костромской области. Самым крупным заказчиком завода выступает Министерство обороны. В последние годы предприятие выполнило для военных 4 государственных заказа на сумму в 505 миллионов рублей.