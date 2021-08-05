Тбилиси, 5 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Члены грузинских неправительственных организаций (НПО) «Институт свободы» и «Общество просвещения избирателей» 5 августа вышли на акцию протеста возле Государственного музея искусств Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Vladimer Shioshvili Исторический центр Тбилиси на закате, панорама

По данным журналистов, протестующие оцепили здание музея живой цепью. Они выступают против эвакуации экспонатов перед реставрацией, так как опасаются за их сохранность.

Ранее министр культуры Грузии Тея Цулукиани объявила, что золотой фонд Музея искусств перенесут на время ремонта в находящееся рядом здание Музея истории. Активисты требуют, чтобы все процессы по перемещению экспонатов были прозрачными.

Стоит отметить, ранее в минкульте Грузии заявили, что здание Музея искусств не подлежит реставрации, и его нужно снести. Но после протестов, здание решили отремонтировать. Самым ценным экспонатом музея считается золотой нательный крест царицы Тамары.