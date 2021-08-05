Москва, 5 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Решение о признании организаций, основанных Алексеем Навальным в РФ иноагентами, соответствует российским законам. На основании закона решение и вынесено, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент правления Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.

Gtrk-kaluga.ru Задержание подозреваемых в экстремизме

«С точки зрения признаков экстремизма в деятельности этих организаций присутствует всё, что вообще возможно обнаружить, начиная от призывов к насильственному свержению власти и заканчивая требованиями репрессировать неугодных лиц.

В структурах Навального присутствует весь экстремистский набор — и глумление над историческими завоеваниями Второй мировой войны, и отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, и призыв детей к несанкционированным митингам и масса многих других вещей.

С точки зрения закона выдержаны все законодательные нормы в плане судебной процедуры. Поэтому суд вынес то решение, которое он и должен был вынести.

И ранее поводов запретить различные фонды и организации Навального было много. Но, как всегда, наше государство проявило определенную выдержку.

Возникновение экстремистских организаций — это часть стратегии противников нашего государства. Сейчас она приняла крайне обостренный характер. Идет совершенно неприкрытая атака на государство. Так считаю и я, и так считают многие люди.

Для атаки используются все средства, какие только возможны, в том числе и организации, которые существуют на финансовые поступления из-за рубежа.

Российские власти достаточно терпеливо относятся к таким организациям, пытаются вести какой-то определенный диалог, но если идет откровенная деятельность и по подрыву государственной целостности, и по разрушению государства, то властями принимаются соответствующие решения.

Деятельность таких организаций, которые финансируются со стороны других государств, следует обязательно пресекать. В других странах такие экстремистские действия пресекаются достаточно жёстко.

Если сравнить с демократической страной США, то только за выход к Белому дому 6 января 2021 года люди были объявлены террористами. Там насчитывается свыше 400 тысяч человек, которые сейчас подвергаются уголовному преследованию.

Во всех странах очень жесткие действия в такой ситуации. Если существует малейший элемент какого-то движения в сторону отрицания государственного строя или подрыва государства и идеологии, то тут же решительно вмешивается карательно-полицейская система.

Непонятно, почему это так удивительно в России. Наша страна всего-навсего выдерживает принципы, которые существуют во всех странах, по противодействию внутренней угрозе и по обеспечению безопасности граждан от такого рода деятельности, как экстремизм», — высказал своё мнение Михаил Аничкин.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Мосгорсуда о признании ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фонда защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистскими организациями вступило в силу.

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