Рязань, 5 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Проверить деятельность мусорного полигона в Клепиковском районе просят надзорные органы активисты ОНФ в Рязанской области. Несмотря на локализацию пожара, свалка продолжает тлеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в региональном исполкоме ОНФ.

Исполком ОНФ Рязанской области Тлеющая свалка

Общественники получают обращения жителей посёлка Тума и соседних населённых пунктов. Свалка у села Снохино загорелась 27 июля, площадь возгорания достигла 1,5 гектара, к 4 августа пожар был локализован, но множественные очаги продолжают тлеть. Жители обеспокоены выбросами потенциально опасных веществ в атмосферу и утверждают, что постоянно видят, как на полигон свозятся отходы на автомобилях с номерными знаками соседних регионов.

«Из-за того, что мусор накапливается, может возникнуть экологическая угроза. Нужно наводить в этой сфере порядок и утилизировать мусор как полагается. Развивать программы по раздельному сбору отходов, стремиться к тому, чтобы минимально складировать на полигонах, увеличивать глубину и объёмы переработки, оптимизировать территориальную схему», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков.

Представители Народного фронта обратились в природоохранную прокуратуру и территориальное управление Росприроднадзора с заявлением провести проверку деятельности полигона.

Свалка в Туме по территориальной схеме обращения с ТКО не является местом захоронения отходов, а выступает в качестве сортировочного пункта, откуда мусор должен перевозиться в другое место.