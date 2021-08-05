Рязанские общественники просят проверить тлеющую свалку
Рязань, 5 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Проверить деятельность мусорного полигона в Клепиковском районе просят надзорные органы активисты ОНФ в Рязанской области. Несмотря на локализацию пожара, свалка продолжает тлеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в региональном исполкоме ОНФ.
Общественники получают обращения жителей посёлка Тума и соседних населённых пунктов. Свалка у села Снохино загорелась 27 июля, площадь возгорания достигла 1,5 гектара, к 4 августа пожар был локализован, но множественные очаги продолжают тлеть. Жители обеспокоены выбросами потенциально опасных веществ в атмосферу и утверждают, что постоянно видят, как на полигон свозятся отходы на автомобилях с номерными знаками соседних регионов.
Представители Народного фронта обратились в природоохранную прокуратуру и территориальное управление Росприроднадзора с заявлением провести проверку деятельности полигона.
Свалка в Туме по территориальной схеме обращения с ТКО не является местом захоронения отходов, а выступает в качестве сортировочного пункта, откуда мусор должен перевозиться в другое место.