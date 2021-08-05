Лион, Франция, 5 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Экшен-игра Deathloop в своём текущем виде попросту невозможна на консолях уходящего поколения. Об этом 5 августа сообщает «Игромания», ссылаясь на интервью геймдиректора Динга Бакабы журналу Play Magazine.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

По словам разработчика, возможности консоли PlayStation 5 дали команде Deathloop «нужный глоток воздуха» и позволили «делать игру без компромиссов». Напомним, что релиз проекта состоится 14 сентября 2021 года.

Deathloop — это видеоигра о наёмнике, который застрял во временной петле на таинственном острове. За одну ночь ему нужно будет уничтожить все цели, иначе ночь начнётся заново.