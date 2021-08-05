Омск, 5 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту смертельного пожара возбуждено в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в областном следственном управлении СКР, погибли двое детей и их мать.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло поздно ночью 4 августа в частном доме в посёлке Новоомский Омского района. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Погибшие — 33-летняя женщина и двое её детей (2010-го и 2018 годов рождения). Глава семьи успел вывести из горящего дома 14-летнюю дочь.

Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми пожар в частном жилом доме унёс жизни двух человек.

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