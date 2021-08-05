Таллин, 5 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Телеканал ETV+ общественно-правового телерадиовещания Эстонии начинает съемки интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

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Для участия в съемках необходимо предъявить сертификат вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. Тестирование на месте проводиться не будет.

Съемки телеигры будут проходить в здании другого эстонского телеканала TV3. Мужчины должны быть одеты в черный или темно-синий смокинг или костюм, белую рубашку и галстук-бабочку (возможен обычный галстук). Женщины — в черное вечернее платье или черную блузку и юбку. Подчеркивается, что на них приветствуются яркие украшения.

Согласно требованиям съемки, во время всей игры (примерно полтора часа) публика стоит. Публике предлагается приветственный напиток, а также чай или кофе с печеньем. Участие в съемках бесплатное, подчеркивается в пресс-сообщении.

В записи будут принимать участие зарегистрировавшиеся первыми. В записи одной передачи участвуют порядка 50 человек.

Интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?» популярна в Эстонии с советских времен. После восстановления независимости в 1991 году в республике предпринимались несколько попыток организации своей копии телеигры. Эстоноязычная версия демонстрировалась на телеканале Kanal 2.