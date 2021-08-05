Москва, , 14:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил привлечь к ответственности генерала Уэсли Кларка, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

«А не пора ли нам привлечь к судебной ответственности и американских генералов, в частности, генерала Кларка, который командовал вооруженными силами НАТО в тот период (1995−1999 годы) и отдавал приказы, последствие которых стали огромные жертвы среди мирного сербского населения в Белграде и других городах?» — рассуждает Жириновский.

По мнению ЛДПР, уже пора отправить на те же нары и американских военных.

По итогам событий на Балканах в 1995—1999 годы почти все сербские генералы, которых обвинили в противоправных действиях, были осуждены международным трибуналом в Гааге, приводит аргумент парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генерал армии США Кларк командовал силами НАТО в Европе, и в этом статусе в 1999 году руководил военной операцией против Югославии, которая закончилась тем, что Белград утратил контроль над Косово.