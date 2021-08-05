Новокузнецк, Кемеровская область, 5 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Прокуратура Новокузнецка проверила готовность школ к новому учебному году. Установлено, что библиотечный фонд шести общеобразовательных организаций не укомплектован в достаточном количестве необходимыми учебниками и учебными пособиями.

Библиотека

«Что может привести к нарушению требований закона об обеспечении учащихся учебной литературой и повлиять на качество образования», — уточнили в ведомстве.

Руководители школ предупреждены, что в случае непринятия надлежащих мер они могут быть привлечены к установленной законом ответственности.