Москва, 5 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. К целевому показателю в 4% инфляция в РФ вернется только в 2022—2023 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов, отвечая на вопрос о том, какова вероятность того, что инфляция в РФ окажется существенно выше 5%.

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«Данную вероятность мы оцениваем как очень высокую. По нашим прогнозам, несмотря на замедление месячных темпов роста цен в конце III — IV квартале, инфляция по итогам года превысит 6%. При этом прогноз Банка России находится в диапазоне 5,7−6,2%, что также существенно превышает цифры Минэкономики. На наш взгляд, к целевому показателю в 4% инфляция вернётся лишь в 2022—2023 годах», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ была зафиксирована недельная дефляция.