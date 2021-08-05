Москва, 5 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года продажи автомобилей китайских марок в России выросли в годовом сравнении на 25,7%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Rualavto.ru Покупка подержанного автомобиля

Доля перепродаж китайских автомобилей за отчетный период в общем объёме продаж подержанных машин в России выросла до 2%. При этом в прошлом полугодии объём перепродаж китайских машин составлял 1,82%. Наибольший рост продаж китайских машин наблюдается на вторичных рынках в Красноярском крае, Крыму, а также в Вологодской и Омской областях.

Отмечается, что главной причиной высокого спроса на китайские машины является их низкая стоимость. Так, в первой половине нынешнего года средняя стоимость подержанной китайской машины в РФ равнялась 260 тыс. рублей, что на 21% меньше средней стоимости автомобиля с пробегом по рынку в целом.

Напомним, по данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, с января по июнь нынешнего года китайские автопроизводители заработали 287,68 млрд юаней (порядка 44,54 млрд долларов). Это на 45,2% больше, чем год назад за аналогичный период.

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