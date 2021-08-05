Москва, 5 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась относительно закрытого авиасообщения между странами. Она опубликовала пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

https://www.instagram.com/p/CSJWE7fsb1t/

«…все эти локдауны стран — чудовищное лицемерие», — заявила телеведущая. Собчак считает, что высший класс может въехать в любую страну, несмотря на ограничения — от закрытого авиасообщения страдает лишь средний класс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак вошла в список 50-ти самых успешных звёзд России. Рейтинг составлял журнал Forbes, основываясь на данных о доходах человека и количестве упоминаний в СМИ и интернете.