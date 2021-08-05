Красноярск, , 14:52 — REGNUM Заместителем главы Красноярска — руководителем городского департамента социального развития с 4 августа назначена Ирина Фоминых. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в мэрии города.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее распоряжение подписал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Справка: Ирина Фоминых родилась 7 января 1971 года в Канске. Окончила Красноярский государственный университет («Химия») и Сибирскую академию государственной службы («Финансы и кредит»). Свою карьеру Фоминых начинала с должности учителя химии в Канске, затем стала чиновницей. С 2013-го по 2019 годы работала заместителем начальника управления Пенсионного фонда РФ в Советском районе Красноярска. В последнее время руководила краевым управлением социальной защиты населения.

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