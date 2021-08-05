Москва, 5 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Состоялась пресс-конференция, посвящённая созданию специального молодёжного совета при Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Clément Grandjean Киберспорт

«Молодёжный совет при ФКС России будет заниматься прямой коммуникацией с молодёжью и по итогам этого взаимодействия помогать в реализации их идей. Мы считаем, что подобная инициатива будет крайне полезной как для федерации, так и для молодых активных ребят, которые хотят заявить о себе. Добавлю, что совет будет носить совещательно-консультативный характер, а стать его членом сможет любой желающий гражданин РФ в возрасте от 14 до 35 лет», — рассказывает вице-президент ФКС России Артем Винокуров.

Федерация компьютерного спорта России также добавила, что подать заявку на вхождение в молодёжный совет можно на официальном сайте организации. Заявки будут приниматься до 3 октября 2021 года.