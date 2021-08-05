Новосибирск, 5 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ СергейШойгу призвал прислушаться к мнению экспертов при изменении оценочных показателей работы научных учреждений, занимающихся разработками для оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Яв этом деле не силен. Скажу чисто свое мнение, но мне кажется, что надо менять оценочные показатели в этом смысле. Я, естественно, попробую на эту тему пообщаться, но для этого мне надо поглубже погрузиться в эту тему, потому что не люблю дилетантизма, а тем более, когда общаешься с министром науки», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос зампредседателя Сибирского отделения РАН академика Николая Похиленко о том, как можно поменять отношение Минобрнауки России к работам академических институтов для ОПК.

Министр обороны отметил, что результаты работ, которые ведутся в интересах ОПК, публиковать в зарубежных уважаемых научных журналах нельзя, а современная система оценки эффективности научных институтов во многом зависит именно от таких публикаций.