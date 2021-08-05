Кемерово, 5 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 6 августа, местами ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ливень

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«Ветер юго-западный, ночью 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днём 4−9м/с, местами порывы до 14 м/с. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местам сильные дожди, возможен град. Утром в отдельных районах туманы. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днём +21…+26 °C», — говорится в прогнозе.

В городе Кемерово завтра, 6 августа, переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, ночью 2−7 м/с, днём 4−9 м/с, местами до 13 м/с; температура ночью +11…+13 °C, днём +22…+24 °C.