Челябинца будут судить за попытку передать наркотики в колонию
Челябинск, 5 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Челябинской области закончено расследование уголовного дела против одного из местных жителей, обвиняемого в покушении на передачу наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление СКР.
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Наркотики
Следователи считают, что 8 сентября 2020 года 29-летний гражданин пытался передать наркотики в исправительную колонию №1. Речь шла о массе более 7,6 граммов. Передачу он собирался осуществить с помощью арбалета.
Преступление пресекли сотрудники полиции и регионального управления ФСИН. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.