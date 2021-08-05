Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Подготовка планов сделать полную вакцинацию обязательной для всех иностранных граждан, прибывающих в США, заканчивается в Белом доме, сообщает New York Post.

По словам представителя Белого дома, администрация работает над тем, чтобы «подготовить новую систему к тому времени, когда поездки могут быть возобновлены». Чиновник добавил, что на практике новые правила будет означать, что «за некоторыми исключениями, иностранные граждане, направляющиеся в США (из всех стран), должны быть полностью вакцинированы».

Кроме того, администрация Байдена провела переговоры с авиакомпаниями США об учреждении международной системы отслеживания контактов для пассажиров.

Ключевые вопросы о системе остаются без ответа, в том числе то, что официальные лица США примут в качестве доказательства вакцинации, и будут ли в страну допущены те, кто привился вакцинами, одобренными для использования в других странах, но не в США.

В настоящее время в США запрещены поездки неграждан, которые были в Великобритании, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии в течение последних 14 дней. Ограничение также распространяется на 26 европейских стран, в которых отсутствует пограничный контроль. Среди них Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Администрация Байдена отказалась ослабить ограничения на поездки, хотя некоторые союзники разрешают въезд полностью вакцинированным американцам. Европейский союз (ЕС) рекомендовал разрешить въезд пассажирам из США в июне, хотя отдельные европейские страны устанавливают собственные правила. Так, Великобритания открыла въезд 2 августа для полностью вакцинированных путешественников из США и ЕС.