Сеул, 5 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Южной Корее представили сценарии достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей профильного комитета.

Выбросы углерода

Известно, что 5 августа было представлено три варианта сценария.

Согласно первому плану, Южная Корея продолжит использовать угольные электростанции как минимум до 2050 года, в результате чего объём выбросов углерода к 2050 году составит 24,5 млн тонн.

Второй план предполагает прекращение в стране выработки электроэнергии за счёт угля и расширение использования сжиженного природного газа (СПГ). При таком раскладе объём выбросов составит 18,7 млн тонн.

Третий сценарий ориентирован на сокращение выбросов углерода до нуля к 2050 году. Он предполагает полное прекращение выработки электроэнергии на угле и СПГ, а также повышение уровня использования экологически чистых транспортных средств.

К сентябрю правительство страны намерено провести общественный опрос по каждому из трёх предложенных вариантов. Окончательный сценарий будет утверждён в конце октября.