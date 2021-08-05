Москва, 5 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Тегеране (Иран) провел встречу с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Талантом Мамытовым, обсудили вопросы развития межпарламентского взаимодействия двух стран.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

«Нам важно, чтобы отношения развивались в различных форматах. Опираясь на многолетние узы дружбы, необходимо делать все для укрепления связей в интересах наших народов и государств», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Уровень отношений России и Киргизии находится на очень высоком уровне, достигнуты большие результаты. Страны активно работают в международных организациях, являются стратегическими партнерами, отметил Володин.

«Крайне важно, чтобы и парламентское измерение совершенствовалось, и мы с вами находили все новые и новые формы сотрудничества. От этого выиграют наши государства», — заявил он.

Володин и Мамытов высказались за активное взаимодействие между профильными комитетами парламентов двух стран.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин по поручению президента РФ прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.