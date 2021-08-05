Москва, 5 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На форуме «Армия-2021» будет сегмент, посвященный искусственному интеллекту и IT. Об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ на выступлении перед иностранными военными атташе заявил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельностиМинобороны Дмитрий Горбатенко.

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«В рамках проводимого в Российской Федерации года науки и технологий будет развернут тематический кластер технологий искусственного интеллекта , радиоэлектронных и информационных технологий» , — проинформировал генерал зарубежных коллег

По его словам,наиболее знаковыми мероприятиями станут конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта», и форум,посвященный вопросам диверсификации ОПК России, организуемый коллегией Военно-промышленной комиссии России. Выставка экспортных образцов вооружения и техники в этом году будет включать в том числе новые робототехнические комплексы, такие как «Уран-6».

Ранее сообщалось, что международный военно-технический форум «Армия» пройдёт с22по28августа2021года на базе центра «Патриот» в Подмосковье, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.