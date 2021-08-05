Омск, 5 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались девять человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в региональном минздраве.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 1746 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в регионе выявили 63 169 носителей коронавируса, выздоровели 46 113 человек.