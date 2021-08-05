Москва, 5 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. С начала 2021 года в России наблюдается рост продаж автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО). Об этом сообщается на сайте издания Drom.

Yatec.ru Газ

Так, доля реализованных автомобилей с ГБО в России среди общего объема продаж составила 2,6% в 2021 году. При этом в прошлом году доля таких машин составляла 2,4%, а в 2019 — 2%.

По данным журналистов издания, чаще всего газобаллонное оборудование устанавливается на отечественные автомобили — Lada Priora, Lada Granta, UAZ Patriot и Lada 2107.

Что же касается иномарок, то среди них на газ чаще переводят такие модели, как Toyota Land Cruiser, Chevrolet Niva и Renault Logan.

Среди регионов РФ лидерами по числу проданных машин, оснащенных газобаллонным оборудованием, являются: Чечня (30%), Дагестан (25%), Северная Осетия (20%) и Карачаево-Черкесия (20%).

Ранее компания Sinotruk Group представила модернизированный грузовик Huanghe X7, оснащенный самым мощным в мире газовым мотором WP15NG530E61 на 15 л мощностью 530 л. с.

Читайте также: Соцсети: «Жить становится дороже» — автомобили в России вырастут в цене