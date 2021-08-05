Новосибирск, 5 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу надеется, что работу по тяжёлому беспилотному летательному аппарату «Охотник» завершат к 2022 году. Об этом он сказал сегодня, 5 августа, во время рабочей поездки в Новосибирск.

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«Надеемся на то, что к 2022 году работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооружённых силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт, — цитирует Шойгу «ТАСС». — Это нужно, для того чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения».

Он уточнил, что ведущаяся на Новосибирском авиастроительном заводе (НАЗ) имени Чкалова разработка ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» является одной из самых крупных в этой области.