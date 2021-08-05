Москва, 5 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Вероятность того, что рост российской экономики в 2021 году составит 4% или меньше, очень низка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил научный сотрудник Института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов.

Pixabay.com Рост ВВП

«Вероятность того, что рост российской экономики в 2021 году составит 4% или меньше, уже очень низка. С учетом хорошей статистики за II квартал (рост индекса базовых видов экономической деятельности на 4,0% к уровню I квартала после устранения сезонности) и за июнь вероятнее, что рост ВВП за год составит около 5%. Если, конечно, не будет неожиданных сильных негативных факторов. Таким образом, прогноз не только МЭР (3,8%), но и Банка России (4−4,5%) может оказаться слишком пессимистичным», — сказал Кондрашов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ВВП России в 2021 году скорее покажет рост в пределах 4−4,5%.