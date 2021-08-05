Вашингтон, 5 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Актёр Джон Корбетт, сыгравший Эйдана в сериале «Секс в большом городе», женился на своей возлюбленной Бо Дерек. Об этом сообщило издание StarHit.

Цитата из т/с «Секс в большом городе». Реж. Даррен Стар. 1998-2004. США Любительницы

По данным издания, свадьба 60-летнего Корбетта и 64-летней Дерек состоялась ещё в декабре 2020 года. «Мы не хотели, чтобы 2020 год стал ненавистным временем для всех, поэтому устроили церемонию. Честно говоря, я в шоке, что до сих пор никому об этом не рассказывал», — признался актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Джон Корбетт и Бо Дерек познакомились в 2002 году. В том же году они стали парой, однако до сих пор не регистрировали свои отношения.