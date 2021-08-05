Екатеринбург, 5 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Свердловской области доработают проектную документацию биатлонного комплекса имени Шипулина. Об этом заявил журналистам региональный министр спортаЛеонид Рапопорт.

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Ранее управление госэкспертизы выдало отрицательное заключение по проекту биатлонного центра. По словам Рапопорта, в этом нет ничего страшного.

«В самое ближайшее время доработанная с учетом пожеланий экспертов проектная документация будет направлена на повторное рассмотрение», — цитирует министра «ЕАН».

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс планируют возвести на Московском тракте под Екатеринбургом.