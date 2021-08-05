Москва, 5 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Пара из Москвы призналась в ритуальных убийствах людей в лесах Ленинградской области и Республики Карелия. Об этом 5 августа сообщает телеграмм-канал Mash.

Clker-Free-Vector-Images Убийца

Молодые люди увлекались эзотерикой, но попали в поле зрения полиции из-за наркотиков. В отделе во время разговора с правоохранительными органами молодые люди признались в убийстве как минимум двух человек в 2016 году.

Как выяснилось, жертвы — 27-летние москвичка и петербуржец, которые были знакомы с задержанной парой и ездили с ними в походы. По предварительным данным, обоих пара убила, расчленяла, а некоторые части их тел употребили в пищу.

Как стало известно ИА REGNUM, тело молодого человека нашли в лесу в Ленинградской области. По предварительным данным тело второй жертвы также нашли на берегу лесного озера в Карелии.